Denizli'den Haleplilere Yardım

Denizli'nin Çameli, Sarayköy ve Honaz ilçelerinden Halep'ten tahliye edilen siviller için toplanan yardım malzemesi yola çıktı.



Çameli AK Parti Kadın Kolları başkanlığınca, Suriye'nin Halep kentinden tahliye edilen sivillere ulaştırılmak üzere düzenlenen yardım kampanyasıyla toplanan malzemeler, dualarla uğurlandı.



AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Seçkin Genç, "Halep'e Yardım İçin El Ele" kampanyası altında toplanan yardım malzemelerinin uğurlanması dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Halepli kardeşlerimizin yaralarını biraz olsun sarmak ve onların yanında olduğumuzu göstermek için bugün Çamelili esnaflarımızın, halkımızın ve kadın kolları yönetimimizin çok değerli yardımlarını gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.



Honaz'dan iki tır yardım malzemesi



Honaz Kaymakamlığı, Honaz Belediyesi, Hayrat İnsani Yardım Vakfı işbirliği ve Honazlı vatandaşların katkıları ile hazırlanan iki tır yardım malzemesi, dualar eşliğinde Haleplilere ulaştırılmak üzere doğru yola çıktı.



Honaz Belediye Başkanı Turgut Devecioğlu, yardım tırlarının hazırlanmasına ve katkı sunan herkese teşekkür etti.



Sarayköy'den Haleplilere yardım



Sarayköylü vatandaşlar ve yardımseverlerin katkıları ile hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan yardım tırı, Sarayköy'den Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.



Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, yaptığı konuşmada, "Zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi veren başta Halep, İdlip ve Cerablus olmak üzere Suriye'deki tüm savaş mağduru insanlara ulaştırılmak üzere Sarayköylü hemşehrilerimizin katkılarıyla hazırladığımız yardım tırını, dualarla uğurluyoruz. Yardımları ile mazlumların yüreğine umut olan tüm Sarayköylü hemşehrilerimize teşekkür ediyor, yapılan yardımların ve hayırların kabul olmasını rabbimden niyaz ediyorum." dedi.