Denizli'den Haleplilere 41 Tır Yardım

Hayrat İnsani Yardım Derneği Denizli Temsilciliğinin Suriye'nin Halep kentinden tahliye edilen sivillere ulaştırılmak üzere topladığı 41 tır insani yardım malzemesi, bölgeye gönderildi.



Denizli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği "Halep İçin Harekete Geç" kampanyası kapsamında Polisevinde tören düzenlendi.



"İyiliğe sözümüz var" sloganıyla düzenlenen kampanyanın uğurlama törenine katılanlara Suriye'deki zor yaşam koşullarını anımsatmak için Suriye ekmeği ve çökelek ikram edildi.



Hayrat Vakfı Denizli Temsilcisi Zakir Çetin, kampanya kapsamında 9 tır yardım malzemesi daha toplayarak kampanya öncesi koydukları 50 tırlık hedefe ulaşacaklarını dile getirdi.



Mehter takımının çeşitli marşları seslendirdiği törende Denizli Müftüsü Mehmet Aşık'ın yaptığı duanın ardından tırlar yola çıktı.



Törene Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin eşi Ayşen Zeybekci de katıldı.