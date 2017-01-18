Denizli'deki Kayıp Şahısın Arama Çalışmaları Sürüyor

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 2 gündür haber alınamayan 74 yaşındaki Mehmet Ali Acar'ı arama çalışmaları Dalaman Çayı'nda aralıksız sürüyor.



Edinilen bilgiye göre, Acıpayam'a bağlı Çakır Mahallesinde ikamet eden 74 yaşındaki Mehmet Ali Acar'dan Pazartesi gününden beri haber alamayan yakınları, jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekiplerinin başlattığı arama çalışmalarında Acar'a ait 20 SA 742 plakalı otomobil Kavaklıdere mevkiinde çamura batmış bir şekilde bulunmuştu. Bunun üzerine ekipler, yaşlı adamın Dalaman Çayına düşme ihtimaline karşı, çayın kenarlarında ve içinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Arama kurtarma çalışmalarına jandarma ile birlikte AKUT, mahalle halkı ve zabıta ekipleri katıldı. Bugün süren arama çalışmalarına Muğla'dan deniz arama polisi de katıldı. Deniz polislerinin Dalaman Çayı'nda detaylı çalışma yapabilmesi için kepçe ile jet ski için yol açıldı.



Mehmet Ali Acar'ın Pazartesi günü saat 17.00'dan beri kayıp olduğunu belirten Çakır Mahallesi Göksel Türk, "Mahalle sakinlerimizden 74 yaşındaki Mehmet Ali Acar, Pazartesi gününden beri kayıptır. Şuan Acıpayam Belediyesi Zabıta ekipleri, AKUT, Jandarma ekipleri ve devletin her biri bizim yanımızda. Şuan arama çalışmaları devam ediyor, hala bir sonuç alamadık. Muğla'dan deniz polisi geldi, dalgıçlar katıldı, şuan arama çalışmaları devam ediyor" diye konuştu. - DENİZLİ