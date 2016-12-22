Denizli'deki Fetö/pdy Davası

Denizli'nin Tavas ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 31'i tutuklu 72 şüpheli hakkında açılan davanın 10 gün devam eden ilk duruşmasında, tutuklu 3 sanığın tahliyesine karar verildi.



Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonuna dönüştürülen Denizli Kongre ve Kültür Merkezinde 12 Aralık Pazartesi günü başlayan duruşmaya, 31'i tutuklu 65 sanık ve avukatları katıldı.



Mahkeme heyeti, bugün sanıkların son savunmalarını alarak duruşmaya bir süre ara verdi ve sonra 27 maddelik kararı açıkladı.



Sanıklardan yatalak hasta olan İsmail Ş'nin yarın savunmasının alınmasına karar veren mahkeme heyeti, Ali K, İbrahim B. ve Ümmü B. hakkında yakalama kararının devamına ve infazının uygulanmasına, tutuksuz yargılanan sanıklardan Ahmet D'nin bir dahaki celseye zorla getirilmesine, Bayram Y. hakkında yakalama emri çıkartılmasına, gizli tanık Cesur Efe'nin gelecek celsede dinlenilmesi hususunda ilgili mevzuat doğrultusunda gereğinin yapılmasına karar verdi.



ByLock programı kullanımı hususunda Denizli Emniyet Müdürlüğünden delillerin tespitine ilişkin bilgi istenmesine karar veren mahkeme, "ByLock programının kullanılmasına ilişkin bilgilerin delil olarak kabul edilmemesi ve dosya kapsamından çıkarılmasına" yönelik talebin, "tutuklu sanıkların mal varlıklarına konulan tedbir kararının kaldırılması" talebinin ve "sanıkların ev ve iş yeri aramalarında el konulan paraların da iadesi" hususundaki talebin reddine, "sanıklardan emekli maaşları üzerine konulan tedbir kararının kaldırılması" yönünde ilgili bankalara yazı yazılmasına hükmetti.



Haklarında belirli günlerde adli kontrol tedbiri uygulanan sanıklar hakkındaki bu adli kontrol tedbirinin hafifletilerek haftada bir gün imza atma şeklinde uygulanmasına, duruşma günlerinde adli kontrol tedbirinden muaf tutulmalarına karar veren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Adil K, Salih D. ve Muzaffer S'nin adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, duruşmanın 13 Şubat 2017'ya ertelenmesine karar verdi.



Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Tavas Cumhuriyet Başsavcılığınca "FETÖ/PDY'nin Tavas'taki çatı yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 31'i tutuklu 72 kişi hakkında hazırlanan ve Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, FETÖ'nün örgütlenme şekli, hiyerarşik yapısı, bu yapıya bağlı kişilerin hareket tarzları anlatılıyor.



İddianamede, FETÖ/PDY'nin Tavas'taki mütevelli heyet oluşumu, dershane, yurt, pansiyon ve okullardan oluşan eğitim yapılanması, ilçedeki kadın yapılanması ve ışık evleri yapılanması bulunuyor. Örgütün "ABD imamı" olduğu belirtilen İsmail Büyükçelebi'nin Tavaslı olmasından dolayı ilçeye büyük önem verildiği belirtilen iddianamede, Büyükçelebi'nin 2014'te geldiği Tavas'ta 70 kadar kişinin katılımıyla toplantı yaptığına ilişkin bilgilere de yer veriliyor.



Zanlılar hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.