Denizli'deki Fetö'nün Darbe Girişimi Davası

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da aralarında yer aldığı 44'ü tutuklu 64 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Denizli Kongre ve Kültür Merkezinde görülen davanın dördüncü duruşması için tutuklu sanıklar, İzmir 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden kente getirildi.



Duruşmada dijital materyallere ilişkin raporlar ile Ege Ordu Komutanlığının hazırladığı idari tahkikat raporu okundu. Askeri personelin 15 Temmuz 2016'da Tugay Komutanlığından Çardak Havaalanı'na intikalinde üst rütbeli personelin sorumlu olduğu belirtilen raporda, davaya konu eğitim planı ile Çardak Havaalanı'na motorlu intikal sağlanması ve Kayseri hava üssünden gelecek uçakların askeri personeli Ankara'ya nakletmesi girişiminin olduğu kaydedildi.



Raporda, "Eğitim intikal faaliyetinin Ege Ordu Komutanlığından izin alınarak yapılması, faaliyetin sene başında müfredata alınması ve bu şekilde hayata geçirilmesi gerektiği" vurgulandı.



İddia makamı cumhuriyet savcısı, mahkeme heyetine sunduğu mütalaasında, "Genelkurmay Başkanlığından en az albay rütbesinde ve çoğunluğu karacılardan oluşan en az 3 kişilik bilirkişi heyeti tarafından rapor hazırlanmasını ve sanıkların tutukluluk halinin devamını" talep etti.



Eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın avukatı, eğitim faaliyetinin Tugay Komutanlığının sorumluluğunda olduğunu ve TSK talimatlarında böyle bir şeyin yazılmadığını iddia etti.



Kamil Özhan Özbakır da ordu karargahını hukuki olarak emniyete almak için bir rapor hazırlandığını öne sürdü. "Hiçbir zaman 'başüstüne' diye bir kelime kullanmam." diyen Özbakır, "Ben dersem 'Emredersiniz.' demişimdir. Bu raporda dışarıdan müdahale olduğu anlaşılmaktadır." şeklinde savunma yaptı.



Sanık ve avukatları, savcının talep ettiği yeni bir rapora ihtiyaç olmadığını savundu. Mahkeme heyeti, bilirkişi heyeti tarafından rapor hazırlanması ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



Dava hakkında



Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek ve FETÖ'ye üye olmak" suçlarından açılan davada, aralarında eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın bulunduğu 44'ü tutuklu 64 sanık hakkında Türk Ceza ve Terörle Mücadele kanunlarının ilgili maddeleri gereğince üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.