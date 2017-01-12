Denizli'deki Fetö'nün Darbe Girişimi Davası

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında açılan, aralarında eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da bulunduğu 42'si tutuklu 60 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.



Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonuna dönüştürülen Denizli Kongre ve Kültür Merkezinde 26 Aralık'ta başlayan duruşmanın 14. celsesi, sanık avukatlarının, müvekkillerinin tahliye ve savunmaya ilişkin taleplerini sunmasıyla tamamlandı.



Sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından duruşmaya bir süre ara veren mahkeme heyeti, ara kararı açıkladı.



Tutuklu sanıklardan eski Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Ali Akın'ın lösemi hastalığı şüphesiyle ilgili, avukatının daha önce verdiği raporlarla Cumhuriyet savcısının talebini değerlendiren mahkeme, sanığın tahliyesine karar verdi. Sanığın hastalığının tetkik ve tedavisinin yapılabilmesi için tahliye talebini uygun bulan mahkeme, Akın için yurt dışı çıkış yasağı getirdi.



Firari sanık eski Tugay Kurmay Başkanı Fahrettin Demir'in yakalanması ve cezasının infazına karar veren mahkeme, diğer 41 sanığın, üzerlerine atılı suçları işledikleri yönündeki kuvvetli şüphenin varlığıyla tutukluluk hallerinin devamını, duruşmanın 22 Şubat'a ertelenmesini kararlaştırdı.



Tutuklukları devam eden 41 sanık, duruşma sonrası, İzmir F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.



Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek ve FETÖ'ye üye olmak" suçlarından açılan davada, aralarında eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da bulunduğu 42'si tutuklu 60 sanık hakkında, Türk Ceza ve Terörle Mücadele kanunlarının ilgili maddeleri gereğince üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.