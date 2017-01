Denizli'deki Fetö'nün Darbe Girişimi Davası

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında açılan davada, aralarında eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da bulunduğu 42'si tutuklu, 60 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma, sanıkların savunmaları ile tanık ifadesinin ardından avukatların, müvekkillerinin tahliye ve savunmaya ilişkin taleplerini mahkemeye sunmalarıyla devam etti.



Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde 26 Aralık'ta başlayan duruşmasında sanıkların sorgu ve savunmalarına devam edildi.



Tutuklu sanıklardan eski Astsubay Başçavuş Hasan Önal, 15 Temmuz akşamı eğitim programı kapsamında Çardak Hava Meydan Komutanlığına doğru yola çıktıklarını, bir süre sonra Ankara ve İstanbul'da yaşanan hareketlikten haberdar olduklarını, "Eğitim için bula bula bu geceyi mi buldular? Bizi de onlardan sanacaklar." diyerek kendi kendine söylendiğini ifade etti.



Çardak'a gitmesi planlanırken öndeki konvoyun havaalanını geçip Afyon istikametine doğru yöneldiğini fark ettiğini belirten Önal, şöyle dedi:



"Dazkırı'ya 20 kilometre kala hızlanarak konvoyun önüne geçtik. Durumu anlattık daha sonra oradan 'u' dönüş yaparak havaalanına geldik. Etraf karanlıktı, sadece nizamiyede ışık yanıyordu. Bazı araçların sivil havaalanına doğru gittiğini gördüm. Land Rover araçlarla gidenlerin havaalanının ışıklarını açmaya çalışanlar olduğunu daha sonra öğrendim. Saat 04.00 civarında 'Yat' emri verildi. 06.00-06.30 civarında kalktık. Uyandıktan sonra geri dönmek üzere araçlarımıza doğru giderken teçhizatlarımızla birlikte aralarında 100-150 metre mesafesi bulunan beton blokların olduğu yere gitmemiz ve yerleşmemiz söylendi. Bölük komutanımız üsteğmen Ali Zor, Kurmay Başkanı Fahrettin Demir'in birkaç emrinin olduğunu söyledi. Her bölüğün orada nöbetçi çıkarmasını, yüzlerini tel örgüye dönmelerini söyledi."



Eski Astsubay Çavuş Harun Türkmenoğlu da Söke 11. Tugay Komutan Yardımcılığında görev yaptığını, eğitim faaliyeti için Çardak Hava Meydan Komutanlığına vardıklarında arkadaşlarının telefonla arayarak ülkede meydana gelen olayları anlattığını ifade etti.



Kendilerine eğitim faaliyetinin Çardak'a ulaşıp biraz bekledikten sonra geri dönüleceği şeklinde olduğunun bildirildiğini dile getiren Türkmenoğlu, "Arkadaşlarım Genelkurmay Başkanının rehin alındığını öğrenmişler, kendi aramızda konuştuk. 'Acaba Ankara'ya kurtarmaya mı gideceğiz yoksa başka bir şey mi oluyor?' dedik. Kurmay Başkanı Fahrettin Demir'in habercisi, Fahrettin'in beni çağırdığını söyledi. Yanına vardığımda 'Benimle Ankara'ya gitmek ister misin?' dedi. Ben ona 'Buraya eğitim için geldik. Bir şey yapmadık. Niye Ankara'ya gideyim?' şeklinde cevap verdim. Sırıtarak bana 'Şimdi biz bir şey yapmadık mı? Sen böyle mi düşünüyorsun?' dedi. Alaycı bir tavırla 'İyi o zaman git.' dedi." şeklinde konuştu.



Bank Asya'da hesabının bulunması ile ilgili olarak Kahramanmaraş'ta üniversitede okurken dolmuşa binmek için söz konusu kartı çıkarttığını belirten Önal, "Bu bankayı ben seçmedim, belediyenin sözleşmesi varmış. Dolmuşlara binmek için bu kartı çıkartmamız gerekiyordu. Başka herhangi bir yerde kullanmadım." dedi.



Tutuklu sanıklardan eski Üsteğmen Birant Yönel de savunmasında eski Kurmay Başkanı Fahrettin Demir'in kendisini yanına çağırarak, "Nizamiyeye polisler gelecek, askerlerini alıp oraya git, mevzilen. Buraya polisleri almayın, gerekirse polise dipçikle vurun, ateş edin" diyerek emir verdiğini belirtti. Yönel, "Aldığım bu emri yerine getirmedim. Kendisi daha sonra da kaçmıştı." diye konuştu.



Davada yer alan firari sanık eski Kurmay Başkanı Fahrettin Demir dışındaki 59 sanığın savunmaları tamamlanırken bazı tanıkların yazılı ifadeler okundu, tanıkların ifadelerine karşı bazı sanıklar da karşı savunma yaptı.



Duruşmada daha sonra sanık avukatları, müvekkillerinin tahliye ve savunmaya ilişkin taleplerini mahkemeye sunmaya başladılar.



Duruşma, yarın avukatların, müvekkillerinin tahliye ve savunmaya ilişkin taleplerini mahkemeye sunmalarıyla devam edecek.



İddianame



Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme ve FETÖ'ye üye olma" suçlarından açılan davada, aralarında eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da bulunduğu 42'si tutuklu 60 sanık hakkında, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.