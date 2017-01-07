Denizli'deki Fetö'nün Darbe Girişimi Davası

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, Söke'den Denizli'ye getirilen birliklerin Söke'den çıkışına ait güvenlik kamerası görüntülerinin silinmesiyle ilgili açılan davanın görülmesine, aralarında eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da bulunduğu 42'si tutuklu 60 sanığın yargılandığı dava ile birleştirilmesi talebiyle başlandı.



Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın, duruşma salonuna dönüştürülen Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki duruşmasına, 15 Temmuz'da Söke 11. Komando Tugay Komutan Yardımcılığında görevliyken, Söke'den Denizli'ye getirilen birliklerle ilgili kamera kayıtlarının silinmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve ihraç edilen yarbay Yakup Bekgöz ile astsubay başçavuş Şadan Kınıt, uzman çavuş Habip Ali Erdem, Tolga Kılıçarslan ve avukatlarıyla sanık yakınları katıldı.



Eski Söke Garnizon Komutanı Kurmay Albay Erol Akman'ın 15 Temmuz gecesi Denizli'de bulunmasından dolayı Söke'de vekaleten bıraktığı Yakup Bekgöz, savunmasında, o gece yaşananları televizyondan öğrendiğini ve karargaha geldiğini, iletilen sözde Yurtta Sulh Konseyinin sıkıyönetim mesajının hukuki olmadığını gördüğünü ve buna uymama kararı aldığını söyledi.



Denizli'ye giden personelin 17 Temmuz'da ev ve odalarında arama yapıldığını, savcının kamera kayıtlarını istediğini ifade eden Bekgöz, "Astsubay Başçavuş Şadan Kınıt'a kamera kayıtlarını kopyalayarak savcılığa vermesini söyledim. Şadan Kınıt'a bir gün boyunca kayıt yapmasından dolayı yorulduğu için işi H.T. ve U.A'ya öğretip istirahat etmesini söyledim. Ertesi gün Şadan Kınıt beni arayarak kamera kayıtlarından bazılarının silinmiş olduğunu bildirdi. O gece nöbetçi olan Habip Ali Erdem'in, bunlardan bilgisinin olmadığını söylemesi üzerine durumu savcılığa bildirdim. Yapılan inceleme sonucu hakkımızda soruşturma açıldı. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum." dedi.



Şadan Kınıt da Yakup Bekgöz'ün kendisine kamera kayıtlarının kopyasının alınması emrini verdiğini belirterek, nizamiyeye girip-giriş çıkış ile depoyu gösteren kayıtları kopyalamaya çalıştığını, kendisinin olmadığı ertesi gün U.A'nın bazı kayıtların bulunmadığını bildirdiğini söyledi.



Eski uzman çavuş Habip Ali Erdem de savcının 13 Temmuz'daki kamera kayıtlarını isteğini öğrendiğini, bu kayıtlara açıp baktıklarını ve izledikten sonra da kapattıklarını kaydetti.



Sanıklardan Tolga Kılıçarslan ise izledikleri görüntülerde silindiği iddia edilen saatte dışarıda olduğunu öne sürdü.



Mahkeme heyeti, Yakup Bekgöz, Habip Ali Erdem ve Tolga Kılıçarslan'ın tutukluluklarının devamına, Şadan Kınıt'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.



Aralarında eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da bulunduğu 42'si tutuklu 60 sanık hakkındaki dava ile bu davanın birleştirilmesi talebinin gelecek celsede değerlendirilmesini kararlaştıran heyet, duruşmayı 16 Şubat'a erteledi.



Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, "anayasal düzeni ortadan kaldırma, silahlı terör örgütüne üye olma, delilleri karartma" suçlarından açılan davada, sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniliyor.