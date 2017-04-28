Denizli'deki Fetö'nün Cezaevi Yapılanmasına Yönelik Dava

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik davada 16'sı tutuklu 29 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince, Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve avukatları katıldı.



Sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddetti.



Sanıkların savunmasının ardından tanıklar dinlendi.



Sanık avukatları ve müvekkillerinin tahliye taleplerine ilişkin ek beyanlarını alan mahkeme heyeti, karar için duruşmaya ara verdi.



ByLock ve dijital materyallerle ilgili yazışmaların sonuçlarının beklenmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, Esra B, Ayla S, Ümran K, Nasuh Ö, Tuncay Ö, Ahmet B. ve Gazi K'nin yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.



Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda infaz koruma memuru, sosyolog, öğretmen, katip, baş memur, teknisyen, şoför ile idari memur olarak çalışırken mesleklerinden ihraç edilen 29 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği"nden yargılandıkları davanın duruşması, 25 Nisan Salı günü başlamıştı.