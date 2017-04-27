Denizli'deki Darbe Davasında Tahliye Yok

DENİZLİ'de 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında, aralarında eski Denizli 11'inci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da bulunduğu 44'ü tutuklu 64 sanığın yargılandığı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nden, tahliye kararı çıkmadı. Duruşmada, Ege Ordu Komutanlığı'nın darbe gecesine ilişkin hazırladığı rapor okundu.



Denizli'de 15 Temmuz darbe girişimine yönelik 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 44'ü tutuklu 64 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu eski askerler ile tutuksuz sanıklar, yakınları ve avukatlar katıldı. Duruşmada, Ege Ordu Komutanlığı'nın darbe girişimi gecesine yönelik hazırladığı rapor okundu.



Raporda, darbe gecesi askerlerin 11'inci Komando Tugay Komutanlığı'ndan Çardak Havaalanı'na intikalinden üst rütbeli personelin sorumlu olduğu, eğitim planı ile Çardak Havaalanı'na askerlerin ulaşımının sağlanması, ardından da Kayseri'den gelen uçaklarla havaalanındaki askerlerin Ankara'ya nakledilmesi girişiminin olduğu belirtildi. Eğitim ve intikal faaliyetinin ise, Ege Ordu Komutanlığı'ndan izin alınarak yapılması, faaliyetin sene başında müfredata alınması ve hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.



Savcı, Denizli'deki darbe girişimine ilişkin, en az albay rütbesinde karacılardan oluşan 3 kişilik bilirkişi heyeti tarafından rapor hazırlanmasını istedi, sanıkların tutukluk halinin devam etmesini talep etti. Mahkeme heyeti, verdiği ara karada, bilirkişi heyeti tarafından rapor hazırlanması ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.



- Denizli