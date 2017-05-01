Denizli'deki 1 Mayıs Kutlaması Yağmur Nedeniyle 2.5 Saat Sürdü
Denizli'deki 1 Mayıs kutlaması yağmur nedeniyle 2.5 saat sürdüDENİZLİ'de, yürüyüşle başlayan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması, yağmur nedeniyle 2.5 saatte sona erdi.
Denizli'deki 1 Mayıs kutlaması yağmur nedeniyle 2.5 saat sürdü
DENİZLİ'de, yürüyüşle başlayan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması, yağmur nedeniyle 2.5 saatte sona erdi. Yürüyüş sırasında balkona elinde Türk bayrağıyla çıkan bir vatandaş, yürüyüşe katılan HDP'lilere tepki göstererek bağırdı. Bir yakını ise bu genci, saçından tutup içeri sürüklemek istedi.
Denizli'deki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Kutlaması Tertip Komitesi tarafından düzenlenen 1 Mayıs kutlamaları, saat 12.00'de, grupların 15 Temmuz Şehitler Delikliçınar Meydanı'nda toplanmasıyla başladı. Bazı siyasi parti, sivil toplum kuruluşları, işçi sendikaları temsilcileri ve öğrencilerin katıldığı kutlamada Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transseksüeller de (LGBT) yer aldı. Polis, yürüyüşün yapılacağı İstiklal Caddesi boyunca geniş güvenlik önlemi aldı. Yürüyüş sırasında balkona elinde Türk bayrağıyla çıkan bir vatandaş, yürüyüşe katılan HDP'lilere tepki göstererek bağırdı. Bir yakını ise bu genci, saçından tutup içeri sürüklemek istedi. Ancak genç içeri girmeyerek grup uzaklaşana kadar bağırmaya devam etti. Yürüyüş sonunda miting alanına gelen gruplar, giriş noktasında arandı. Tertip komitesi üyeleri tarafından 1 Mayıs günüyle ilgili konuşmalar yapıldı. Daha sonra çalan şarkılar eşliğinde halaylar çekildi. Yağmur nedeniyle Denizli'deki 1 Mayıs kutlamaları saat 14.30'da sona erdi. Gruplar sessizce dağıldı. Denizli'de 1 Mayıs kutlamasına yaklaşık 1000 kişi katılırken, 600 polis de görev aldı. Mitingin sora ermesiyle alana giren Büyükşehir Belediyesi çalışanları, ellerinde süpürgelerle çöpleri temizlemeye başladı.