Denizli'de zincirleme trafik kazası: 2'si çocuk, 3 yaralı



DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sümer Kavşağında 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 10.30 sularında Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sümer Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sarayköy istikametine giden Burcu E., idaresindeki 35 AL 4106 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta duran Abdurrahman B., yönetimindeki 20 PF236 plakalı otomobile arkadan çarptı. Daha sonra Abdurrahman B.'nin kullandığı otomobil, Hüseyin B.'nin kullandığı 20 V 4378 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hüseyin B.'nin kullandığı otomobilde bulanan Münire B., 12 yaşındaki M.A.B. ve 4 yaşında olan H.A.B., yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen iki ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralıların durumunu iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle otomobillerde hasar oluştu. Kazan nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar meydana gelirken, araçlar gelen çekiciler tarafından çekildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.