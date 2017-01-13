Denizli'de Yangın Faciasında Hayatını Kaybeden Aile Toprağa Verildi

Denizli'nin Çal ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi.



Denizli'nin Çal ilçesi Dağmarmara köyünde bir evde çıkan yangında Halil Göktürk (42), anne Habibe Göktürk (43) ve kızları 12 yaşındaki Gülben Göktürk hayatını kaybetmişti. Pamukkale Üniversitesinde yapılan otopsinin ardından cenazeler Dağmarmara köyüne getirildi. Cenazeler ardından cenaze namazının kıldırılması için köy mezarlığı alanına götürüldü. Evde olmadığı için hayatta kalan kızları 19 yaşındaki Gülcan Göktürk, gözyaşları içinde akrabalarının yardımıyla ayakta durabildi. Kızları Gülcan Göktürk, zaman zaman yere yığılırken, tabutların geçişi sırasında, 'bu babam', 'bu annem', 'bu kardeşim' diye ağıt yaktı.



Cenaze namazına MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, Çal Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, çevre köylerden çok sayıda akrabaları ve vatandaş katıldı.



Kılınan cenaze namazının ardından Halil Göktürk, Habibe Göktürk ve kızları Gülben Göktürk, Dağmarmara köy mezarlığına defnedildi. - DENİZLİ