Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

DENİZLİ'nin Çivril İlçesi'nde, uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon yapan jandarma ekipleri, 10 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda eroin, esrar ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.



Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şubesi ve Çivril Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çivril İlçesi'nde, uyuşturucu madde satanlara yönelik geçen salı günü operasyon düzenledi. Narkotik köpeği 'Evlat'ın da kullanıldığı operasyonda, 9 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, satışa hazır şekilde paketlenmiş 32 gram eroin, 710 gram esrar ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltındaki şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.



- Denizli