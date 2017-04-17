Denizli'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 5 Kişi Tutuklandı

Denizli'de, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon kapsamında göz altına alına 21 kişiden 5'i tutuklandı. Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslarının tespitinin ardından uyuşturucu tacirlerinin torba evlerine yönelik çalışma yapıldı. Emniyet ekipleri, yaptıkları çalışma kapsamında uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler, daha sonra uyuşturucu yuvası olarak kullanılan evleri tespit etti. Tespit edilen evlere ani baskınlar düzenlendi.



Evlere yapılan baskınlarda gerçekleştirilen aramalarda, yaklaşık 300 gram esrar maddesi, 36 gram eroin maddesi ve 21adet extacy hap ele geçirildi.



Torba evlerine yapılan operasyonlarda, 21 şüpheli şahıs yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyette sorguları yapılan şahıslar mahkemeye sevk edildi. ifadeleri alınan 21 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 16 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



(İHA)