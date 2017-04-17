Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu

Denizli'de uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 5'i tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Denizli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve nakleden şahıslara yönelik çalışma kapsamında "torba evi" olarak adlandırılan ikametlere operasyon düzenledi.



Operasyonda uyuşturucu kullandığı ve satışını yaptığı iddiasıyla 21 kişi yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 zanlıdan 5'i tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Evlerde yapılan aramada 36 gram eroin, 300 gram esrar ve 21 uyuşturucu hap ele geçirildi.