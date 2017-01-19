Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu

Denizli'nin Çivril ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Çivril'de önceden belirlenen 9 adrese operasyon düzenlendi.



Dedektör köpeği "Evlat"ın da katıldığı operasyonda, 10 kişi yakalandı.



Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 32 gram eroin, 710 gram esrar, 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.