Denizli'nin Çivril ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Çivril'de önceden belirlenen 9 adrese operasyon düzenlendi.
Dedektör köpeği "Evlat"ın da katıldığı operasyonda, 10 kişi yakalandı.
Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 32 gram eroin, 710 gram esrar, 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu
Denizli'nin Çivril ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.
Denizli'nin Çivril ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.
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