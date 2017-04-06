Denizli'de Uyuşturucu Operasyonları

Denizli'ye havayolu ile uyuşturucu getirip pazarlamak isteyenler, uçaktan inince yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Denizli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında İstanbul'dan Denizli'ye havayolu ile uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Çardak Havalanı'nda söz konusu uçak indikten sonra operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltını aldı.



Zanlıların üst aramasında eroin ele geçirildi.



Öte yandan uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen evlere düzenlenen operasyonlarda da 11 kişi gözaltına alındı.



Operasyonlarda 250 gram esrar, 196 gram eroin, 1 gram metamfetamin ve 1 gram kokain maddesi ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.