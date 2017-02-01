Denizli'de Uyuşturucu Operasyonları

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Denizli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma kapsamında, İstanbul'dan Denizli'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı.



Durumundan şüphelenilen ve Çardak Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde durdurulan araçta yapılan aramada, yaklaşık 167 gram eroin maddesi ele geçirildi.



Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen ve gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbar edilen ikamette gerçekleştirilen aramada ise 7 gram esrar maddesi ve kırmızı reçeteye tabi Suboxone hap ele geçirildi.



Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ve gözaltına 1 şüpheli, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.