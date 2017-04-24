Denizli'de uyuşturucu bağımlısı genç kendini eve kilitleyince devreye polis girdi

Sağlık ekiplerinin eve girmemesi için kapıyı üzerine kilitledi



DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen 21 yaşındaki F.Ş., tedaviye gelen sağlık ekiplerini kendisini almaması için kapıyı üzerine kilitledi. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin ikna çabaları üzerine genç, ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, saat 11.30 sularında Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi 282 sokakta yaşandı. İsmail ve Ayşe Ş. çifti, uyuşturucu bağımlısı 21 yaşındaki oğulları olan F.Ş.'nin kurtulması için 3 ay önce AMATEM' başvurdu. Genci tedavi için evden almaya gelen sağlık ekipleri, kapının kilitli olduğunu fark etti. Durumu genci ailesine haber veren sağlık ekipleri, kapının kilitli olduğunu söyledi. Kendilerini evde olmadığını söyleyen gencin anne ve babası, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, genci ikna etmeye çalıştı ancak genç, kapıyı açmaya ikna olmadı. Yaklaşık yarım saatlik uğraşlarının sonunda ikna olmayan genç, çilingirin kapıyı açmasıyla polis eve girdi.

Polis gencin bulunduğu odaya girerek, ikna etmeye çalıştı. Gençle konuşan polis, genci ikna ederek ambulansa götürdü.

Daha sonra 21 yaşındaki F.Ş., tedavi edilmesi için Denizli Devlet Hastanesine götürüldü.