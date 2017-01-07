Denizli'de Üçgen Köprülü Kavşaklar Çalışmaları Sürüyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Üçgen Köprülü Kavşakları projesi devam ediyor.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın 121 Dev Proje kapsamında müjdesini verdiği ve Denizlililerin heyecanla beklediği Üçgen Köprülü Kavşakları projesi çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. İzmir, Ankara ve Antalya karayollarının kesişim noktasında bulunan Üçgen Meydanı projesi önemli bir eser olacak. Projenin hayata geçirilmesiyle, şehir içi ve şehirler arası ulaşımda kritik noktada bulunan Üçgen'in yoğun trafiğinden eser kalmayacak. Kasım ayında ilk kazması vurulan çalışmalar çerçevesinde hafriyat ve kazı işlemleri sürdürülen projenin Büyükşehir Belediyesi DESKİ tarafından yürütülen alt yapı çalışmaları tamamlandı. Viyadük ayaklarının temel kazıkları ile kapalı kesit kazık imalatlarının yapılmasının ardından ard germe imalatlarına başlanacak. Çalışmaların büyük bir hızla devam ettiği Üçgen Köprülü Kavşakları tamamlanmasının ardından yeni ve modern görünümüyle Denizli'nin yüz akı olacak.



Ülke çapında ses getirecek



Üçgen Köprülü Kavşakları projesini yakından takip eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, projenin tamamlanması ile birlikte ülke çapında ses getirecek bir hizmete daha imza atacaklarını ifade etti. Antalya, İzmir ve Ankara yollarının kesişim noktasında olan Üçgen Köprülü Kavşakları'nın şehirler arası ve şehir içi ulaşım açısından Denizli'nin ana arterini oluşturduğunu ifade eden Başkan Zolan, yoğun trafiğiyle zaman ve yakıt israfına neden olan bölgede Denizli'ye yaraşır güvenli, rahat ve modern bir hizmet sunmak için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.



"Denizli'nin çehresini değiştirecek"



Denizli Büyükşehir Belediyesinin yatırım ve hizmet kalemlerinde son dönemde en büyük payı ulaşıma ayırdıklarına dikkati çeken Başkan Zolan, "Hemşehrilerimizin uzun yıllardır yapılmasını talep ettiği, bizim de hayalini kurduğumuz Üçgen Köprülü Kavşakları'nın 121 Dev Proje kapsamında başlatmış olmanın heyecanını yaşıyoruz. Üçgen Meydanı yeni haliyle getireceği birçok avantajın yanında Denizli'nin çehresini değiştirecek. Halkımıza sabırları ve destekleri dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Projemizin en kısa sürede hizmete sokmak için yoğun çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Denizlimize ve ülkemize hayırlar getirsin" diye konuştu. - DENİZLİ