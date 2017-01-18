Denizli'de Tren Hemzemin Geçitte Otomobile Çarptı

Denizli'de, sürücüsü hemzemin geçidi geç fark eden otomobil, trene çarptı.



Alınan bilgiye göre, Söke-Denizli seferini yapan tren, bariyeri kapalı durumda bulunan Sümer Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten geçtiği sırada, Hüseyin Uruk yönetimindeki 45 KA 3270 plakalı otomobil, sürücüsünün hemzemin geçidi geç fark etmesi nedeniyle durmadı.



Trene çarparak savrulan ve duran araç, kullanılamaz hale geldi.



Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Uruk'un durumunun iyi olduğu bildirildi.