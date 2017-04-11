Denizli'de Trafik Kazası: 8 Yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hafif ticari araçla yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Antalya istikametinden Denizli yönüne gitmekte olan Murat İpsar'ın kullandığı 20 BR 164 plakalı hafif ticari araç, Ulus kavşağında il merkezinden Bağbaşı Mahallesi istikametine giden Şahin Kaya yönetimindeki 20 M 0235 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı.



Kazada, minibüste bulunan 8 yolcu yaralandı. Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.