Denizli'de Trafik Kazası: 14 Yaralı

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 14 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Pamukkale Üniversitesi Kalp Merkezi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin Kaya idaresindeki 20 M 235 plakalı yolcu minibüsü, Murat İbsar idaresindeki 20 BR 164 plakalı doğalgaz bakım aracıyla çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Murat İbsar ve Şahin Kaya ile minibüste bulunan 12 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale 112 acil servis ekipleri tarafından yapıldı. 4 farklı sağlık ekibinin müdahale ettiği kazada yaralılar Denizli merkezdeki hastanelere sevk edildi. İsmi belirlenemeyen iki yolcunun durumunun ağır olduğu bildirildi.



Işık ihlali sebebiyle meydana geldiği iddia edilen kazayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.



(İHA)