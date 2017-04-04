Denizli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Serinhisar'dan Denizli yönüne giden Mustafa Koyun yönetimindeki 20 VA 055 plakalı otomobil, Çaylıhanı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Sürücü Mustafa Koyun kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücünün kız kardeşi Pakize, annesi Ayfer ve babaannesi Pakize Koyun yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Koyun'un cesedi, kaza yerinde savcının incelemesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna nakledildi.
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