Denizli'de Trafik Kazaları: 2 Ölü, 1 Yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.



Bahçelievler Mahallesi'nde Emrah Güven idaresindeki 20 FJ 205 plakalı motosiklet ile Yenişehir Mahallesi'nden Adalet Mahallesi yönüne giden Sait Balcı yönetimindeki 20 BD 237 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada motosiklet sürücüsü Güven (28) ile otomobil sürücüsü Balcı (33) yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Emrah Güven, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücü Balcı'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Öte yandan, Sarayköy istikametinden Denizli yönüne gitmekte olan Akif Karışan (39) yönetimindeki 20 EB 635 plakalı motosiklet, Bakırlı kavşağı yakınlarında beton bariyerlere çarptı.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Karışan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.