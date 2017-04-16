Denizli'de Trafik Kazaları: 2 Ölü, 1 Yaralı

Denizli'nin Acıpayam ve Beyağaç ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Furkan Şahan (20) idaresindeki 09 YJ 767 plakalı motosiklet, Çakır Mahallesi'nde karşı yönden gelen 20 DS 112 plakalı ambulansla çarpıştı.



Kazada, motosiklet sürücüsü ile yanındaki Yunus Emre Şahan (18) ağır yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yunus Emre Şahan, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı Furkan Şahan, Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.



Beyağaç ilçesinde, İbrahim A. yönetimindeki traktör Uzunoluk Mahallesi'nde Ferhat Gök kontrolündeki plakasız motosikletle çarpıştı.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Gök'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.