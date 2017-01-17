Denizli'de Trafik Denetimleri

Denizli'de 9-15 Ocak'taki trafik denetimlerinde 13 bin 55 aracın kontrol edildiği bildirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 9-15 Ocak haftasında 13 bin 55 araçta yapılan kontrollerde ihlalleri tespit edilenlere gerekli ceza işlemlerinin uygulandığı belirtildi.



Fahri trafik müfettişleri tarafından trafik kural ihlali yapan 21 araç sürücüsüne ceza kesildiği, merkez ve bölgede 1 ölümlü, 20 yaralamalı ve 77 hasarlı kaza gerçekleştiği bildirildi.



Okul servis araçlarına yönelik denetimlerde 175 aracın denetlendiği, eksikliği tespit edilen araç ve sürücülere cezai işlem uygulandığı kaydedildi.