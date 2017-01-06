Denizli'de Tercihi Meslek Lisesi Olanlara Burs Desteği Geliyor

Pamukkale Belediyesi, Pamukkale Kaymakamlığı ve Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, ilçede bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde okuyan öğrencilere eğitim yardımı yapılacak.



Pamukkale Belediyesi, Pamukkale Kaymakamlığı ve Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasından imzalanan protokolle, TEOG'da başarılı olan ve meslek liselerini tercih eden öğrencilere de destek verilecek. Eğitim gören her okuldan 10 başarılı öğrenciye eğitim desteği sağlayacak protokolle, teknik anlamda ara eleman sorununun çözülmesi hedefleniyor. Başarı puanı sınırı Sağlık Meslek Liseleri'nde 450 olarak baz alınacak. 12 okuldan ilk 10'a giren öğrencilere aylık 100 TL olarak verilecek olan eğitim desteğinin süresi 8 ay olacak.



Projeyle ilgili Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu'nun makamında düzenlenen protokol törenine Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ve Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Erdoğan katıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, sanayi kenti Denizli'deki ara eleman sorunu çözümüne destek olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.



Eğitim konusunda ilçede önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, "İlçe sınırlarımız içinde olan 12 Mesleki ve Teknik Liseleri'ni tercih eden ve ilk 10'a giren öğrencilere eğitim yardımı yapacağız. Amacımız mesleki anlamda eğitim kalitesinin daha da arttırılması sağlamak ve kalifiye eleman yetiştiren okullarımıza bir nebze de olsa destek olmak. Ayrıca bu desteğimiz sadece eğitim yardımı değil, bu okulların tanıtılması için belediye olarak etkinliklerine de her türlü desteği vereceğiz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Kaymakam Balcıoğlu, Başkan Gürlesin ve Müdür Erdoğan tarafından protokol imzalandı. - DENİZLİ