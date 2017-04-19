Denizli'de Tarihi Eser Operasyonu

Denizli'de düzenlenen operasyonda Hellenistik, Bizans ve Osman dönemlerine ait sikkeler ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen yerlere baskın yapan ekipler tarihi eser niteliği bulunan 1 adet kapaklı telkari ile işlenmiş kutu ve 14 adet sikke ele geçirildi. El konulan tarihi eserler Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Konuyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.



Öte yandan Müze Müdürlüğünün yaptığı incelemelerde, eserlerin Bizans, Osmanlı ve yeni döneme ait olduğu ve Hellenistik dönemin taklit edildiği tespit edildi. Sikkelerin üzerinde Osmanlı yazıların ve Osmanlı tuğrasının bulunduğu, bazı eserlerin aşınmış olduğu ancak ilerleyen tarihlerde araştırmalarda kullanılabileceği, diğer eserlerin müzelik değerde olduğu bildirildi. - DENİZLİ