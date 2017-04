Denizli'de Tarihi Eser Kaçakçılığı

Denizli'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 201 tarihi eser ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yürütülen faaliyetler kapsamında, Pamukkale ilçesinde O.K. isimli şahsın elinde Roma ve Bizans dönemine ait sikke bulunduğu ve satmak için müşteri aradığı yönünde ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli O.K'nin tarihi eserleri satmak için aracıyla gittiği Pamukkale Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda O.K, 197 sikke, 2 kandil ve 2 bronz kolye ucu olmak üzere Roma ve Bizans dönemine ait 201 tarihi eserle yakalandı.



Zanlı O.K, gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserlere el konularak Denizli Müze Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.