Denizli'de, Tarihi Eser Kaçakçılığı

Denizli'de Roma ve Bizans dönemine ait 201 adet tarihi eser ele geçirildi.



Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pamukkale ilçesinde elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayan O.K.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı. Ekipler, O.K. ve aracında yaptığı aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait 197 adet sikke, 2 adet kandil, 2 adet bronz kolye ucu ele geçirdi.



Denizli Müze Müdürlüğünce yapılan incelemede, ele geçirilen malzemelerin 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında müzede korunması gerekli kültür varlığı olduğu tespit edildi.



Ele geçirilen 201 adet tarihi esere el konulurken O.K. hakkında yasal işlem başlatıldı. - DENİZLİ