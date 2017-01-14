Denizli'de Su Kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, SCADA sistemi kurulması çalışması nedeniyle muhtelif mahallelerde 16 Ocak'ta su kesintisi yaşanacağı uyarısında bulundu.



Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğünün kent genelindeki su deposu yenileme ve şehir suyunun tek merkezden izleneceği SCADA sistemi kurulması çalışması dolayısıyla muhtelif mahallelerde su kesintisine gidilecek. Bu kapsamda Merkezefendi ilçesi Sanayi Kavşağında gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının tamamlanabilmesi için 16 Ocak 2017 Pazartesi günü, 09.00-22.00 saatleri arasında Sümer, Zafer ve Eskihisar mahallerinde planlı su kesintisi yapılacak. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerektiği kaydedilirken, çalışmaların erken tamamlanması durumunda suyun belirtilen saatten önce verileceği ifade edildi. - DENİZLİ