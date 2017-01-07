Denizli'de Su Kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün kent genelindeki su deposu yenileme ve şehir suyunun tek merkezden izleneceği SCADA sistemi kurulması çalışması dolayısıyla, 09 Ocak 2017 tarihinde muhtelif mahallelerde su kesintisi yapılacak.



DESKİ Genel Müdürlüğü'nün kent genelindeki su deposu yenileme ve şehir suyunun tek merkezden izleneceği SCADA sistemi kurulması çalışması dolayısıyla su kesintisine gidilecek. Bu kapsamda, 09 Ocak 2017 Pazartesi günü Pamukkale İlçesi yeni hat tadilatı çalışmalarının tamamlanabilmesi için 08.00-22.00 saatleri arasında Yunusemre, Kınıklı, Siteler, Mehmetçik, Kuşpınar, Karaman ve Merkezefendi Mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacaktır. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerektiği kaydedilirken, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecek. - DENİZLİ