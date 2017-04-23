Denizli'de Sporu Sevdirme Yürüyüşüne 20 Bin Kişi Katıldı

Merkezefendi Belediyesinin spora teşvik için düzenlediği "Merkezefendi Bahara Yürüyor" etkinliğine, 20 bine yakın kişi katıldı.



Yürüyüşe katılmak için gelenler Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi'nde toplandı.



Burada etkinliğin amacına ilişkin kısa bir konuşma yapan Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu vatandaşı spora teşvik etmeyi, spor yapmayı sevdirmek istediklerini dile getirerek, "Obeziteye ve tüm sağlık sorunlarına yürüyerek çözüm bulacağız. Spora ve sporcuya desteğimiz aralıksız sürüyor. Sağlıklı bir ilçe için çocuklarımıza bisiklet dağıtıyoruz." dedi.



Konuşmanın ardından AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin'in başlama işaretiyle yaklaşık 20 bin kişi 3 kilometrelik parkuru tamamlamak için yürüdü.



Vatandaşlara erik, elma ve meyve suyu ikram edilen yürüyüşün sonunda halk konseri verildi.