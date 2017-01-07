Denizli'de Son Khk ile 56 Kişi Görevden İhraç Edildi

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Denizli'de, 56 kamu personeli görevden atıldı.



Yayınlanan son kanun hükmünde kararnameyle Denizli'de, kamuda görevli 56 kişi, görevden ihraç edildi. KHK ile en fazla ihraç edilen personel Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ve Adalet Bakanlığında gerçekleşti. Buna göre, 679 sayılı KHK ile Denizli'de PAÜ 13, Adalet Bakanlığında 13, Diyanet İşlerinde 11, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan 8, Sağlık Bakanlığı'ndan 7, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan 2, SGK ve PTT'den 1'er personel, olmak üzere toplamda 56 kişi devlet memurluğundan atıldı. - DENİZLİ