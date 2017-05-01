Denizli'de Silahlı Bir Taraftarın Maç İzlemesi

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un asbaşkanı Taner Atilla, ligde kendi evlerinde oynadıkları Elazığspor maçında bir taraftarın sahaya silahla girmesiyle ilgili olarak, böyle bir olayla gündeme gelmenin kendilerini üzdüğünü bildirdi.



Atilla, gazetecilere yaptığı açıklamada, Denizli Atatürk Stadı'nda konuk ettikleri Elazığspor karşılaşmasında rakip takım tribünde bir kişinin silahlı olduğunu ortaya çıktığını, bu kişinin bazı kesimler tarafından polis memuru olduğunun dile getirildiğini kaydetti.



Ancak ne olursa olsun sahaya girme şeklinin kanunda açık ve net bir şekilde belirtildiğini bildiren Atilla, "Bir kere taraftar gruplarının içerisinde sivil bir şekilde dolayısıyla silahla girilmez. Ne olursa olsun asla kabul edilebilir bir yanı yoktur. Biliyorsunuz Denizli sanayisiyle, kültürüyle, siyasetiyle buna benzer birçok yönü ile Türkiye'de lokomotif şehirlerinden birisidir. Öncelikle bu tür olaylarla gündeme gelmek bizleri üzmüştür." dedi.



Atilla, Denizlispor'un, Türkiye'de stattaki tel örgülerini kaldıran ilk takım olduğunu, Türkiye'de ilk fair-play çağrısı yapan kulüp olarak bu tür olaylarla gündeme gelmenin kendilerini üzdüğünü kaydetti.



"Ben bir kez daha Türk futbolundan, ülke futbolseverlerinden özür diliyorum." diyen Atilla, şöyle konuştu:



"Stat girişlerinin bütün kontrolü özel güvenlik şirketlerine aittir. Burada emniyet mensuplarımızın hiçbir sorumluluğu yoktur. Stada giren tüm arabalar, tüm kontroller güvenlik şirketi tarafından yapılmaktadır. Herhangi olumsuz bir durumda karşı karşıya kalırsak güvenlik şirketimize bu olayı rücu edeceğiz."



Atilla, bundan sonra daha titiz davranacaklarını ve bu tarz olayların yaşanmaması için her türlü önlemi alacaklarını sözlerine ekledi.