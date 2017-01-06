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Denizli'de Şiddetli Rüzgar

Denizli'de Şiddetli Rüzgar

Denizli'de sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Denizli'de Şiddetli Rüzgar

Denizli'de sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Saatteki hızı 67 kilometreye kadar çıkan rüzgar nedeniyle, sabah saatlerinde işlerine giden vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekti.

Fırtına nedeniyle Denizli Büyükşehir Belediyesi teleferik seferlerini durdurdu, bazı evlerin çatıları uçtu.

Meteoroloji yetkilileri, bu gece Denizli'de kar beklendiğini bildirdi.

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