Denizli'de Referandum Sakin Başladı

Denizli'de 18 maddelik anayasa değişikliği referandum u sakin başladı. 734 bin 996 seçmenin 2 bin 149 sandıkta oy kullanacağı referandum da vatandaşlar sabah erken saatlerde oy kullanılacak merkezlerin yolunu tuttu.



Denizli'de kurulan 2 bin 149 sandıkta 734 bin 996 seçmen sandık başına gidecek. Kent merkezindeki Pamukkale ve Merkezefendi ilçeleri en fazla seçmenin sandığa gideceği merkezler olacak. Pamukkale İlçesi'nde kurulacak 613 sandıkta 237 bin 629, Merkezefendi İlçesi'nde ise 535 sandıkta 208 bin 451 seçmen oy kullanacak. İki ilçede 446 bin 80 seçmen referandum da kararlarını sandığa yansıtacak. Kentteki cezaevlerinde de tutukluların oy kullanması için 8 sandık kuruldu. İl ve İlçe Seçim Kurulları tarafından oluşturulan sandık kurulları sabah erken saatte görev yerlerine gelerek gerekli işlemleri yaptıktan sonra saat 08.00'de oy kullanma işlemi başladı. İlçe Nüfus Müdürlükleri, saat 09.00'dan itibaren mesaiye başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri referandum nedeniyle gün boyu ücretsiz yolcu taşıdı, oy kullanmak isteyen vatandaşlar belediye otobüsleriyle oy kullanacakları sandık bölgesine gitti.



Denizli Kamu Hastaneleri Birliği tarafından yapılan hazırlıklarla Evde Bakım Hizmetleri birimi evde bakım gören ve hasta olduğu için oy kullanmaya gidemeyecek seçmenleri ambulansla sandıklara götürdü. Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri oy kullanma merkezlerinde güvenlik önlemleri aldı. Saat 10.00 itibariyle bazı sandıklarda oy kullanma oranının yüzde 30'lara ulaştığı görüldü. Denizli'de referandum a katılımın yüzde 85'in üzerinde olması bekleniyor.