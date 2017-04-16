Denizli'de Referandum Sakin Başladı (2)
SİYASİ VE YÖNETİCİLER DE SANDIK BAŞINDADenizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, oyunu Gerzele Mahallesi'nde bulunan Servergazi İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde 2071 nolu sandıkta eşi Berrin Zolan'la birlikte kullandı.
SİYASİ VE YÖNETİCİLER DE SANDIK BAŞINDA
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, oyunu Gerzele Mahallesi'nde bulunan Servergazi İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde 2071 nolu sandıkta eşi Berrin Zolan'la birlikte kullandı. Sandık kurulu üyelerine seçimler için kolaylıklar dileyen Zolan, vatandaşlarla da sohbet etti. Denizli Valisi Ahmet Altıparmak ise oyunu Mustafa Kulaklı İlköğretim Okulu'nda kullandı.
AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ise oyunu Kervansaray Mahallesi'ndeki 1164 Nolu sandıkta, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan Denizli Ticaret Borsası İlkokulu 1324 Nolu sandıkta, AK Parti Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu ise Tarım İl Müdürlüğü'nde 1132 Nolu sandıkta, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz Denizli Basma Sanayi Ortaokulu'nda 1191 Nolu sandıkta oy kullandı. CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan oyunu Yaşar Saniye Gemici Lisesi'nde, CHP Milletvekili Melike Basmacı Pamukkale Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nda, CHP İl Başkanı Teoman Sancar ise Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi'nde oy kullandı.