Denizli'de Referandum Bilgilendirme Merkezine Yoğun İlgi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlattığı Bayramyeri Bilgilendirme Merkezi'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Denizlililerin akın ettiği bilgilendirme merkezi yaklaşık 19 bin kişiyi ağırladı.



Merkezefendi Belediye Başkanı ve Siyaset Bilimci Muhammet Subaşıoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlattığı noktalardan biri olan Bayramyeri Bilgilendirme Merkezi ziyaretçi akınına uğradı. Siyaset Bilimci Subaşıoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlattığı merkezde, rekor ziyaretçi sayısına ulaşıldı. Denizlililerin yoğun ilgi gösterdiği bilgilendirme merkezi, yaklaşık 19 bin kişiyi misafir etti.



"Bugüne kadar yaklaşık 19 bin vatandaşımızı burada ağırladık. Bilgilendirmeler yaptık"



Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Her gün Bayramyeri Bilgilendirme Merkezimizde vatandaşlarımızla bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ve Yeni Anayasa'yı konuşuyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 19 bin vatandaşımızı burada ağırladık. Bilgilendirmeler yaptık" dedi.



Açılışını Bakan Zeybekci yapmıştı



Bayramyeri Bilgilendirme Merkezi'nin açılışını Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci gerçekleştirmiş, burada hemşerileriyle bir araya gelen Bakan Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ilgili görüşlerini paylaşmıştı. Yine bilgilendirme merkezinde önceki dönem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı AK Parti Denizli Milletvekili Dr. Sema Ramazanoğlu, AK Parti Denizli Milletvekilleri Av. Cahit Özkan, Şahin Tin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. Şükrü Karatepe, KADEM kurucularından Av. Pınar Hacıbektaşoğlu gibi daha birçok isim, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Yeni Anayasa ile ilgili görüşlerini paylaştı. - DENİZLİ