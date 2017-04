Denizli'de Pamukkale Belediyesi'nde İhale Tartışması

DENİZLİ mierkez Pamukkale Belediyesi'nin önümüzdeki Ramazan ayı için yemek ihalesinin, Ak Partili Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı Paktaş Şirketi'ne verilmesi tartışma yarattı.



CHP Denizli İl Başkanı Teoman Sancar, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, Pamukkale Belediyesi'nin önümüzdeki Ramazan ayı için iftar yemeği için açtığı ihaleye 4 şirketin katıldığını, Pamukkale Belediye Başkanı Ak Partili Hüseyin Gürlesin'in yönetim kurulu başkanı olduğu şirketin kazandığını söyledi. Sancar, "14 Nisan 2017 tarihinde yapılan bu iftar yemeği ihalesine 4 firma katılmış ve sonunda ihaleyi 428 bin 750 lira bedelle Paktaş Organizasyon Petrol ve Temizlik Hizmetleri Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kazanmıştır. Şöyle dışarıdan baktığınızda çok şeffaf görünen bu ihaleyi kazanan Paktaş'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı acaba kimlerdir? İşte ana konu burada yatmaktadır. Maalesef ihaleyi alan Paktaş'ın Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'dir. Paktaş'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı aynı zamanda Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Selim Arkan'dır" dedi.



CHP İl Başkanı Sancar, ihalede usulsüzlük yapıldığını ve Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in görevini kötüye kullandığını ileri sürerek, "İhaleyi veren ile ihaleyi alan nasıl aynı kişiler olabilir?" dedi.



YAZILI AÇIKLAMA İLE YANIT



Pamukkale Belediyesi ise bu iddiaya yazılı açıklamayla yanıt verdi. Paktaş Şirketi'nin iddia edildiği gibi Hüseyin Gürlesin ve Selim Arkan'a ait olmadığı belirtilen açıklamada, belediyeye ait bir şirket olduğu vurgulandı. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin imzalı açıklamada, "Pamukkale Belediyesi'ne ait olan Paktaş şirketi tamamen kamu şirketidir. Yemek ihalemize girmesi konusunda kanuni olarak herhangi bir sakınca yoktur. Zaten kamu menfaati sağlanması için kurulmuştur ve kurulduğu günden bu yana başarı ile çalışmaktadır" dedi. - Denizli