Denizli'de Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü

Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü öldü.

Denizli'de Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü

Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü öldü.

Alınan bilgiye göre, Dereçiftlik Mahallesi'nden Kocabaş Mahallesi yönüne giden Polat Parlak idaresindeki 20 FU 195 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Parlak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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