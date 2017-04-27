Denizli'de Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü
Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü öldü.
Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü öldü.
Alınan bilgiye göre, Dereçiftlik Mahallesi'nden Kocabaş Mahallesi yönüne giden Polat Parlak idaresindeki 20 FU 195 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Parlak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.