Denizli'de Muhtelif Mahallelerde Su Kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün alt yapı çalışmaları dolayısıyla, 24 Nisan 2017 Pazartesi günü muhtelif mahallelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.



DESKİ Genel Müdürlüğünün altyapı çalışmaları dolayısıyla su kesintisine gidileceğini bildirdi. Bu kapsamda, 24 Nisan 2017 Pazartesi günü Pamukkale İlçesi Fesleğen Mahallesi 1008 Sokak ve Atalar Mahallesi 1342 Sokaktaki hat bağlantısı çalışmalarının tamamlanabilmesi için 09.00-20.00 saatleri arasında Fesleğen Mahallesi, Atalar Mahallesi ve Altıntop Mahallesinin bir kısmında planlı su kesintisi yapılacak. - DENİZLİ