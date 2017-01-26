Denizli'de Minibüs Şoförlerine Eğitim

Denizli'de minibüs şoförüne yönelik düzenlenen trafik ve toplu taşıma eğitim programı başladı.



Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye, Denizli Emniyet Müdürlüğü ve Şoförler Odası işbirliği ile minibüs şoförlerine yönelik trafik eğitim programı düzenledi.



Denizli'de bulunan 23 minibüs hattındaki bin 500 şoför, iki hafta süreyle verilecek eğitimlerde trafik, hat minibüsü işletmeciliği ve yönetmelikleri, halkla ilişkiler, araç güvenliği ve uygunluğu, kılık kıyafet ile toplu taşıma adabı gibi konularda bilgilendirilecek.



Denizli Şoförler Odası Seminer Salonunda verilecek eğitimler, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ile Denizli Şoförler Odası yetkilileri tarafından gerçekleştirilecek.



İki hafta sürecek eğitimlerin sonunda bin 500 minibüs şoförüne katılım belgesi verilecek.