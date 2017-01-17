Denizli'de Konutların Yüzde 65'i Doğalgaz Kullanıyor

Denizli'deki konutların yüzde 65'inin doğalgaz kullandığı bildirildi.



Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, son yılların en ciddi sorunlarından birisi olan hava kirliliğinin, sadece çevreyi değil, sağlığı da ciddi oranda tehdit ettiğine işaret edildi.



Hava kirliliğinin önlenmesi için Vali Ahmet Altıparmak başkanlığında toplanan Mahalli Çevre Kurulunca, konutlardan kaynaklı hava kirliliğini azaltmak amacıyla bir takım çalışmalar yapıldığı belirtilen açıklamada, "Konutların yüzde 65'inin doğalgaza geçiş yaptığı tespit edildi ve kullanılan kömürlere de belli standartlar getirildi. Diğer konutları da doğalgaza dönüştürme çalışmaları devam ediyor." ifadelerine yer verildi.



Öte yandan 2872 Sayılı Çevre Kanunu'na istinaden çıkarılan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre, sanayi tesislerinde artan hava kirliliğini önlemek amacıyla ilgili belediyelerden görevlendirilecek zabıta personeli nezaretinde emisyon ölçümlerinin yapılacağı, ölçüm sonuçları uygun olmayanlara gerekli yaptırımların uygulanacağı kaydedildi.