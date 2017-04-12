Denizli'de Kıbrıs Gazileri Gelecek ile Buluşuyor Söyleşisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tarih Topluluğu işbirliğinde "Kıbrıs gazileri gelecek ile buluşuyor" adlı söyleşi düzenlendi.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile PAÜ Tarih Topluluğu tarafından "Kıbrıs gazileri gelecek ile buluşuyor" konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşiye Denizli Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, PAÜ Rektör Yardımcısı Rafet Kılınçarslan, TÜMGAZİDER Denizli Şube Başkanı Hamdi Helvacılar, gaziler ve öğrenciler katıldı. Değirmenci, "Geçmişini bilemeyen toplumlar geleceğe sağlam adımlarla basamazlar. Tarih aslında yaşanmış ibret vesikaları değildir. Tarih aynı zamanda gücümüzü ve kuvvetimizi aldığımız geçmişimizdir. Bir toplumun tarihi ile bağını kopardığında köklerini kazımış olursunuz" dedi. Yahya Kemal'in "Kökü mazide olan atiyim" sözünü hatırlatan Değirmenci, "Yani geçmişimizi bilmeden geleceğimizi tasavvur edemeyiz. Aynı şekilde geleceğe bakmadan da mazide yaşayamayız" diye konuştu.



Gaziler Kıbrıs Barış Harekatı'nı anlattılar



Denizli Vali Yardımcısı Soykan ise, "Geçmişte verilen mücadelelerin gençlerimize sürekli anlatılması gerekiyor. Bu program ile Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşanan mücadeleyi yeniden birinci ağızdan dinleyeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. TÜMGAZİDER Denizli Şubesi Başkanı Hamdi Helvacılar ile yönetim kurulu üyesi Turgut Bozkurt, Cahit Erbaş, Ferhat Alkan ve Kemal Tatcı, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşanılanları gençlerle paylaştı. Söyleşinin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar sanatçısı Ahmet Algün kahramanlık türküleri ile etkinliğe renk kattı. - DENİZLİ