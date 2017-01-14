Denizli'de Kaza; 3 Ölü, 5 Yaralı

DENİZLİ'nin Güney İlçesi'nde, hafif ticari araç ile otomobilin karşılıklı çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.



Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında, Buldan- Güney Karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 15 AF 538 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen yine sürücünün kim olduğu öğrenilemeyen 20 EP 085 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 5 kişi ise yaralandı. Vatandaşlar kazayı sağlık ve jandarma ekiplerin bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralana 5 kişiyi ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi ile Server Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ölenlerin cesetleri de yapılan inceleme sonrası morga kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



- Denizli