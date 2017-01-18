Denizli'de Kaybolan Kişiyi Arama Çalışmaları

Acıpayam ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve otomobili terk edilmiş halde bulunan Mehmet Ali Acar'ı bulmak için yürütülen çalışmalara bugün de devam edildi.



Çakır Mahallesi'nde pazartesi gününden beri kendisinden haber alınamayan ve aracı Kavaklıdere mevkisinde bulunan 75 yaşındaki Mehmet Ali Acar'ı aramak için Dalaman çayı ve etrafında deniz polisinin yanı sıra jandarma ekipleri, AFAD, AKUT ve vatandaşların yaptığı çalışmalardan sonuç alınamadı.



Arama çalışmalarının yarın da sürdürüleceği bildirildi.