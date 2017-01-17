Denizli'de Kaybolan Kişiyi Arama Çalışmaları

Acıpayam ilçesinde otomobili terk edilmiş halde bulunan Mehmet Ali Acar'ı bulmak için Dalaman Çayı'nda deniz polisinin çalışma yapacağı bildirildi.



Alınan bilgiye göre, Çakır Mahallesi'nde dünden beri haber alınamayan 75 yaşındaki Mehmet Ali Acar'ın yakınları durumu jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine çevrede inceleme yapan ekipler ve vatandaşlar, Acar'ın aracını Kavaklıdere mevkisinde buldu.



Ekiplerin Dalaman Çayı'nda ve etrafında yaptığı çalışmalardan sonuç alınamadı. Bunun üzerine detaylı arama için Muğla'dan deniz polisine haber verildiği, ekiplerin yarın bölgeye giderek çalışma yapacağı öğrenildi.